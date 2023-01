Tricapodanno, Piciocchi: “Porto rispetto per il mondo dell’informazione ma certe narrazioni non trovano riscontro negli atti”

Genova. “Oggi ho risposto in Consiglio comunale, credo in modo netto e trasparente, alle interrogazioni sul Capodanno, con riferimento alle indagini avviate dalla Procura della Repubblica. Siccome qualche amico giornalista mi ha fatto notare che sono stato duro contro la stampa, anche se in realtà ho parlato di “certa stampa”, desidero precisare meglio il mio pensiero, anche perché è ben noto il rispetto che porto al mondo dell’informazione”. Lo ha scritto il vicesindaco del Comune di Genova Pietro Piciocchi, in un lungo post su Facebook, dopo l’ultima seduta del consiglio comunale.

“Ebbene – continua Piciocchi – al di là del merito della questione, su cui siamo assolutamente tranquilli e del tutto collaborativi con l’Autorità giudiziaria, reputo davvero esecrabile che vengano pubblicate narrazioni del tutto fantasiose, arbitrarie, unilaterali, che non trovano alcun riscontro in atti formali. Si legge di “appalti spezzatino”, quando esiste un solo affidamento a favore dell’unico soggetto titolato alla produzione dell’evento, peraltro sotto la soglia di legge per l’assegnazione diretta; si annunciano presunti interrogatori di dirigenti, di cui si menzionano spudoratamente i nomi, che non consta neppure essere stati convocati; si vaneggia di favoritismi e turbative nella scelta di un soggetto che – piccolo particolare – è concessionario esclusivo di una rete nazionale; prima si parla di esposti che avrebbero innescato l’indagine e poi si dice che non ci sarebbero stati esposti e potrei continuare a lungo. Il tutto nella più evidente violazione del segreto istruttorio ed in spregio ai più elementari diritti costituzionali di persone serie e rigorose, come i dirigenti in questione, che vedono pubblicati i loro nomi sui giornali e a cui va tutta la mia solidarietà (motivo per cui l’Avvocatura civica ha ricevuto mandato per la tutela dell’Ente e delle persone menzionate)”.

» leggi tutto su www.genova24.it