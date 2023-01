“Truck loading, non bastano i pareri tecnici: Regione esprima posizione politica”

Da un lato l’amministrazione regionale, che sottolinea come il progetto di truck loading abbia passato con successi i giusti passaggi e verifiche tecnici; dall’altro le opposizioni, che lamentano una anteposizione della tecnica alla politica, nonché, lato M5S, una carenza istruttoria. Questo in estrema sintesi stamani in consiglio regionale il dibattito sul progetto proposto da Gnl Italia. A stimolarlo, tre interrogazioni illustrate dai consiglieri spezzini Paolo Ugolini (Movimento cinque stelle), Davide Natale (Pd) e Roberto Centi (Lista Sansa), che hanno espresso contrarietà al progetto, chiedendo in particolare a presidente Toti e assessori competenti, “cosa intenda fare Regione Liguria per colmare le lacune istruttorie e procedurali in materia di rischio di incidente rilevante all’interno del procedimento di screening sul progetto Small Scale Gnl” – questo Ugolini per i pentastellati, con particolare riferimento alla Via (Valutazione di impatto ambientale) ordinaria; e ancora, questo Natale per sapere se, all’interno del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale, “se il parere che verrà formulato dalla giunta sarà negativo visto i problemi di natura pianificatoria e ambientali”; infine Centi, la cui interrogazione intende sapere presidente e assessori competenti “quali posizioni intendano assumere, per la parte di loro competenza, sul progetto in esame, considerati anche i pareri già emessi”.

“Interrogazioni legittime, ma di tecnico ho sentito poco, ho sentito delle valutazioni di carattere politico, che sono legittime e che ovviamente non trovano una condivisione da parte mia e della giunta regionale, visto che abbiamo dato un’intesa al progetto”, ha esordito l’assessore Giacomo Giampedrone, che ha risposto per la parte ambientale. Ricordato che il truck loading “consiste nelle modifiche all’interno del terminale esistente a Panigaglia finalizzate al caricamento di autocisterne con Gnl destinate ad approvvigionare la rete dei distributori di Gnl per autotrazione a livello nazionale – e sulla strategicità o meno di questo intervento poi ognuno ha le proprie valutazioni”. Ha quindi spiegato che “Regione Liguria si è espressa nel procedimento statale di verifica di assoggettabilità alla Via e si è precisato che dall’esame del progetto non sono emersi impatti significativi, ferme restando alcune indicazioni puntuali di monitoraggio in fase di esercizio rispettivamente alle matrici acqua e rumore”, prescrizioni, ha proseguito l’assessore, poi recepite nel decreto di non assoggettabilità a Via emesso dal Mite. Quindi, il 18 novembre scorso, l’intesa espressa dal Regione Liguria in seguito all’istanza presentata dal governo. Giampedrone ha inoltre parlato del progetto vessel reloading, “che ha l’obbiettivo di consentire carico e scarico di Gnl presso il pontile principale del terminale di Panigaglia. La soluzione progettuale proposta prevede la realizzazione delle infrastrutture necessarie per il carico e scarico di navi metaniere di piccola taglia, con capacità tra i 2mila e i 30mila metri cubi. Questo progetto è volto ad assicurare l’approvvigionamento di Gnl al sud della Sardegna e rappresenta l’applicazione del Dpcm del 29 marzo ’22, che reca ‘individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell’utilizzo del carbone in Sardegna e della decarbonizzazione dei settori industriali dell’isola’. Secondo l’articolo 2, ‘interventi di infrastrutturazione energetica’, in aggiunta il progetto prevede la possibilità di fornire il servizio di approvvigionamento o rifornimento di combustibile Gnl a bordo di navi del mercato del Mar Tirreno del nord. Relativamente a questo progetto, che non ha profili di contrasto ambientali con quello del truck loading, Regione si è espressa nel procedimento statale di verifica di assoggettabilità a Via precisando che dall’esame non sono emersi impatti significativi, ferme restando indicazioni di monitoraggio in fase di esercizio relativamente alle matrici acqua, habitat marini e aria. Questo secondo procedimento è ancora in fase di valutazione da parte del Mite”.

