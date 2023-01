Ventimiglia, sit-in dei no border in stazione: attivisti allontanati

Ventimiglia. Una ventina di attivisti no border è giunta in stazione nel tardo pomeriggio per posare uno striscione contro le frontiere sulla banchina tra i binari. La protesta, subito sedata dalle forze dell’ordine presenti, che temendo il blocco dei treni, hanno allontanato i no border dai binari, invitandoli a lasciare la stazione ferroviaria. Non si sono verificati scontri, né si sono registrati ritardi nelle corse dei treni.

Con il loro sit-in, gli attivisti hanno voluto ricordare il migrante morto ieri folgorato sul tetto di un convoglio partito da Ventimiglia e diretto in Francia e tutti gli altri stranieri che sono morti nel tentativo di superare illegalmente la frontiera, chiusa ermeticamente dal lato francese da ormai oltre sei anni.

