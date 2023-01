Vento forte, confermato l’avviso meteo di Arpal su centro e levante: sulla Liguria raffiche fino a 82km/h

Liguria. Arpal ha confermato l’avviso meteorologico per vento di burrasca forte settentrionale per la giornata di oggi martedì 10 gennaio. L’avviso riguarda le zone B e C (cioè di centro-levante e che si affacciano sulla costa).

La zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B comprende la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C comprende la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D corrisponde a Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

