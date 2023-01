Accorpamenti delle centrali del 118 e chiusura della sede di Lavagna, il sindaco di Chiavari scrive a Gratarola

Chiavari. Accorpamenti delle centrali del 118 e chiusura della sede di Lavagna, e criticità socio-assistenziali. Messuti, in qualità di presidente della conferenza dei sindaci dell’Asl4, scrive all’assessore regionale alla sanità Gratarola, al direttore generale dell’Asl4 Petralia e ai sindaci.

“I cittadini e gli amministratori del territorio esprimono preoccupazione per una volontà di accorpamento, imposta dalla direttiva del Ministero della Salute, che porterà all’impoverimento del servizio dedicato all’emergenza sanitaria. Temiamo che non vengano garantite risposte tempestive alle urgenze e ai bisogni della popolazione – spiega il sindaco di Chiavari – Mi auguro che si possa dialogare con Regione Liguria in modo tale da ottenere una deroga. Per questo motivo ho chiesto all’assessore regionale Gratarola di prendere parte alla prossima seduta della conferenza dei sindaci per confrontarci sull’argomento ed avere garanzie che tale servizio non venga depotenziato”.

