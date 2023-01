Albenga, niente colpo croato: per la fascia ecco Leonardo Mastrippolito

Albenga. Un ultimo squillo per concludere con il punto esclamativo un calciomercato volto al rinforzare la rosa per centrare l’obiettivo Serie D. Nonostante le due sconfitte consecutive in campionato, rimediate rispettivamente nella gara precedente e in quella successiva alla sosta natalizia, resta alto l’entusiasmo in casa bianconera, un sentimento di euforia alimentato dai nuovi arrivi.

Oggi infatti Emanuele Trofo, come anticipato nella giornata di ieri, ha calcato per la prima volta il manto erboso dell’Annibale Riva, questo mentre invece, per ovviare all’assenza di Leonardo Di Salvatore, l’Albenga ha scelto di ultimare un ulteriore acquisto. Ecco dunque Leonardo Mastrippolito, esterno destro classe 2000 pronto da domani a mettersi a disposizione di Pietro Buttu dopo aver militato tra le altre in compagini come Bisceglie, Vis Pesaro, Carpi, Reggina e Sassuolo.

» leggi tutto su www.ivg.it