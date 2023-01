Albissola Wonka, un dolce successo l’evento solidale per le “Principesse in corsia”

Albissola Marina. Il cioccolato ha fatto centro. Quello di “Albissola Wonka” manifestazione riuscita, dello scorso dicembre, che ha pensato alle “Principesse in corsia”, da alcuni anni impegnate in molti progetti dedicati a portare sollievo ai bambini presenti in molti ospedali pediatrici italiani.

Un evento nato ad Albissola Marina grazie all’organizzazione del Comune, di Marzia Pistacchio ed Indaco Eventi. Un’idea riuscita grazie alla partecipazione di molti commercianti del luogo che, tramite gli organizzatori, hanno dato vita ad un coordinamento tra la favola andata in scena il 17 dicembre, grazie anche allo spettacolo dei “Nati da un sogno”, e la golosissima raccolta di beneficienza che ha dato i suoi frutti con l’inizio di quest’anno.

» leggi tutto su www.ivg.it