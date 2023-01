Hannover. La Pro Recco espugna il campo della Waspo Hannover per 8-11 e aggancia al secondo posto del girone A l’Olympiacos, sconfitto in casa dal Barceloneta, adesso solo in testa al gruppo.

Rispetto all’ultima gara del 2022 mister Sukno riaffida la porta a Del Lungo e ritrova Nicholas Presciutti dopo quasi due mesi di assenza, lasciando a riposo Echenique, Velotto e Hallock.

» leggi tutto su www.genova24.it