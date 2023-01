Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Fiera di Sant’Antonio e fiera Agricola a Chiavari in calendario per sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023. Previste modifiche alla viabilità come da ordinanza della Polizia Municipale in allegato. Lo spazzamento meccanico delle strade è sospeso fino al 15 gennaio e riprenderà regolarmente il 16 gennaio.

