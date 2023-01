Clima impazzito, il Mar Ligure ha 3 gradi in più rispetto alla media. E gli oceani ‘bruciano’

Genova. Continua l’anomalia climatica sulla nostra regione e su tutta l’area mediterranea, con temperature ben oltre alla media storica stagionale: secondo i primi dati raccolti in questo inizio 2023 dal sistema europeo di monitoraggio satellitare Copernicus, per quanto riguarda le temperature marine sarebbero almeno 3 i gradi in più rispetto ai livelli considerati normali per questa stagione per i mari di Sardegna, Liguria, Francia e isole Baleari

Una situazione che deve inserita in un più ampio contesto globale, dove, infatti, gli oceani risultano essere ‘bollenti’, in confronto ai dati storici, con conseguenze ancora da capire sia per quanto riguarda la fauna marina sia per quanto riguarda le conseguenze per l’uomo. Secondo i dati raccolti dallo studio pubblicato sulla rivista Advances in Atmospheric Science e guidato dall’Accademia Cinese delle Scienze, al quale hanno contribuito anche ricercatori italiani di Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e di Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), nel 2022 il riscaldamento degli oceani ha infranto un nuovo record nel 2022, con temperature in aumento per il settimo anno consecutivo ed il Mediterraneo che si conferma il bacino che si scalda più velocemente.

