Col di Tenda, Ioculano: «Regione Liguria non può continuare ad essere uno spettatore passivo»

Tenda. «Vista l’importanza strategica di quest’opera per tutto il nostro territorio, per i cittadini, per le imprese, per il turismo, non mi capacito di come, oltre a non partecipare alle conferenze intergovernative (Cig) tra Italia e Francia, Regione Liguria sia totalmente assente sul tema del ripristino della viabilità in Val Roia», dichiara il consigliere regionale Enrico Ioculano.

«Attraverso un’interrogazione ho fatto due richieste puntuali alla giunta Toti relativa all’ultima Cig tenutasi nel dicembre 2022: se ci fosse già il progetto esecutivo delle opere riguardanti la costruzione del viadotto sul vallone de la Cà, la variante sulla vecchia galleria e la messa in sicurezza del versante francese e se i francesi avessero garantito la copertura economica, pro quota, di questi lavori.

