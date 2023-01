Confartigianato organizza corso per panificatore

Le attività di panificazione segnalano anche alla Spezia carenze di personale qualificato per la preparazione di pane e focaccia. Un lavoro certo non facile, che impone orari di lavoro notturni e mattutini ma che offre non poche soddisfazioni lavorative ed economiche. Per questo motivo la Confartigianato della Spezia sta organizzando un corso per panificatore con avvio venerdì 3 febbraio alle 9 presso la sede di Confartigianato in via Fontevivo 19 alla Spezia. Il corso professionalizzante si rivolge a quanti desiderino svolgere attività in laboratori artigianali, laboratori industriali, esercizi commerciali di produzione e vendita diretta, in panifici e pizzerie. Un’opportunità unica per imparare dai migliori panificatori e pizzaioli le più avanzate tecniche professionali per realizzare il pane e la pizza. Il percorso di formazione in Arte Bianca, della durata di 60 ore, si svolgerà dal 3 al 23 febbraio 2023 presso la sede di Confartigianato in via Fontevivo, 19 alla Spezia per la parte teorica ed in un laboratorio specializzato, in via Crispi 75 per la parte pratica secondo il seguente programma: prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; norme comportamentali all'interno del laboratorio, abbigliamento, conoscenza dei macchinari, materie prime, processi chimici lavorativi; prova pratica di impasti con diverse farine e manipolazione dell’impasto; prova pratica di impasti diretto con sviluppo e cottura di pane arrotolato; prova pratica di ricette pane lavorato e focaccia base; lavorazione pane con biga ciabatta, rosetta; lavorazione e sviluppo pane e focacce 5 cereali, curcuma; prova pratica di ricette focaccia base, farcita, pizza, impasto indiretto; prova finale con lavorazione e cottura pane e focacce varie con dimostrazione dei prodotti in sede. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile contattare il nostro Ufficio Formazione al numero di telefono: 0187.286648, o all’indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it

