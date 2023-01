Da Sarzana a Varsavia, cittadini d’Europa crescono

Dal 13 al 15 gennaio l’associazione L’égalité, attiva dal 2011 sul territorio sarzanese, ospiterà la formazione nazionale del Meridiano d’Europa 2023. Il progetto Meridiano d’Europa nasce nel 2015 dalla rete nazionale WeCare. Otto realtà associative provenienti da territori diverse ma unite da un comune impegno sociale ed educativo: ACMOS (Torino), RIME (Trieste), 21 MARZO (Verbania), SERMAIS (Novara), LE DISCIPLINE (Firenze); SHARE (Foligno); GET UP! (Udine). L’obiettivo delle associazioni che realizzano il Meridiano è quello di incoraggiare l’intervento dei giovani nella costruzione di un’Europa democratica solidale e inclusiva, contribuendo così a combattere ogni forma di intolleranza e a promuovere una cultura europea della pace e della multiculturalità. Quest’anno, la nona edizione del progetto porterà nelle scuole superiori di otto città italiane il tema dello Stato di Diritto e della relazione tra l’Unione Europea e i Paesi del Gruppo di Visegrad, terminando poi con un viaggio d’istruzione a Varsavia, in Polonia. Per Sarzana verrà coinvolta una classe quarta del Parentucelli Arzelà. L’égalité organizzerà la tre giorni di lavoro in cui verranno delineati i laboratori per le scuole e consolidata la struttura del viaggio. Sarà un’occasione che permetterà di valorizzare il nostro territorio e accendere i riflettori sul Quarto Piano: il bene confiscato alla criminalità organizzata nel centro storico di Sarzana, che per quel fine settimana diventerà luogo di aggregazione nazionale.

