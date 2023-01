Elezioni provinciali, il Tar riammette la lista del Terzo polo: “L’esclusione è avvenuta oltre i termini previsti”

Alle elezioni provinciali del 17 gennaio parteciperà anche la lista di Azione e Italia viva “Spezia e Sviluppo”. Lo ha deciso il Tar della Liguria pronunciandosi in merito al ricorso presentato dai rappresentanti del Terzo polo contro l’esclusione stabilita dall’Ufficio elettorale della Provincia lo scorso 5 gennaio. I giudici amministrativi non si addentrati nel merito della decisione dei funzionari, che avevano rilevato imprecisioni nelle liste dei sottoscrittori della lista e in autotutela avevano pertanto mostrato il disco rosso a “Spezia e Sviluppo”, ma hanno valutato come il provvedimento sia stato preso oltre i termini stabiliti.

L’ufficio elettorale provinciale, infatti, il 30 dicembre 2022 aveva in un primo momento accettato la presentazione della lista salvo poi tornare sui suoi passi pochi giorni dopo. Troppo tardi, però, visto che la deliberazione del commissario straordinario della Provincia della Spezia n. 155 del 1° settembre 2014, stabilisce che “per ciascuna elezione, le candidature a presidente della Provincia, ovvero le liste dei candidati a consigliere provinciale sono ammesse ovvero ricusate con provvedimento del responsabile dell’ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione”. Un limite temporale, quello per la chiusura dei giochi, presente anche nelle linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale dettate dal ministro dell’Interno con la circolare n. 32 del 2014.

Di giorni, tra il 5 e il 17 gennaio, ne intercorrono 12 e pertanto il Tar ha stabilito l’annullamento dell’atto di esclusione e la riammissione della lista del Terzo polo alla corsa alle urne che, ricordiamo, vede come protagonisti solamente i sindaci e i consiglieri comunali dei 32 Comuni della provincia, sia come candidati che come elettori.

“Accogliamo con grande soddisfazione questo provvedimento, rimandando a più attenta lettura ogni commento”, affermano da Italia viva Federica Pecunia e Antonella Franciosi.

Oltre alla lista del centrodestra “Insieme per La Spezia”, a quella del Partito democratico “Centrosinistra per una nuova Provincia della Spezia – Il nostro territorio è un bene comune” e a quella che riunisce forze civiche e partiti di sinistra “In Provincia sinistra ambiente e lavoro”, ci sarà quindi anche la lista del Terzo polo.

Le non meglio specificate irregolarità nella presentazione delle firme che avevano portato il numero dei sottoscrittori della lista da 21 (numero minimo) a 19, però, non sono state spazzate via dal tavolo e pertanto non si può escludere l’ipotesi che dopo le elezioni non avvenga l’impugnazione dell’esito del voto da parte di candidati o forze politiche che considerino di essere danneggiate dalla partecipazione della lista “Spezia e Sviluppo”, ritenendo che avrebbe dovuto essere esclusa.

Insomma, c’è il rischio che la vicenda prosegua a suon di carte bollate.

