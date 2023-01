Farmaci, Alisa al tavolo nazionale per la gestione delle carenze. Gratarola: “Quadro da monitorare, ma non ci sono situazioni di emergenza”

Liguria. Alisa ha partecipato al tavolo (coordinato a livello nazionale dall’Agenzia Italiana del Farmaco) per la gestione delle carenze che si è riunito per affrontare il tema delle indisponibilità di alcuni farmaci, che in Liguria come nel resto dell’Italia, sta emergendo da alcune settimane.

In base alla normativa, AIFA pubblica sul sito istituzionale l’elenco dei farmaci carenti, fornendo la motivazione della carenza suggerimenti e indicazioni per superare la carenza stessa. Dall’analisi dell’elenco pubblicato sul sito istituzionale di AIFA emerge che per il 100% di tali farmaci vengono fornite soluzioni alternative, le principali delle quali vengono di seguito riassunte: trattamento alternativo su indicazione del medico (diversa forma farmaceutica e/o dosaggio, farmaco equivalente, farmaco sostitutivo); autorizzazione all’importazione dall’estero di medicinali anche analoghi.

» leggi tutto su www.ivg.it