Farmaci introvabili, anche Alisa al tavolo per la gestione delle carenze “ma per ora non ci sono emergenze”

Genova. Antinfiammatori, antipiretici, antidepressivi e antibiotici: sono circa 3000 i marchi di farmaci che da alcune settimane sono carenti anche nelle farmacie genovesi e liguri. Si tratta di un fenomeno nazionale ma che ha colpito anche il nostro territorio. Per questo Alisa ha partecipato al tavolo per la gestione delle carenze, coordinato a livello nazionale da Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) che si è riunito per affrontare il tema delle indisponibilità di alcuni farmaci.

In base alla normativa, Aifa pubblica sul sito istituzionale l’elenco dei farmaci carenti, fornendo la motivazione della carenza suggerimenti e indicazioni per superare la carenza stessa. Dall’analisi dell’elenco pubblicato sul sito istituzionale emerge che per il 100% di tali farmaci vengono fornite soluzioni alternative, le principali delle quali vengono di seguito riassunte: trattamento alternativo su indicazione del medico (diversa forma farmaceutica e/o dosaggio, farmaco equivalente, farmaco sostitutivo), autorizzazione all’importazione dall’estero di medicinali anche analoghi.

» leggi tutto su www.genova24.it