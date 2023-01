Funivie, tempi più rapidi per i lavori all’impianto. E potenziamento per la filiera delle rinfuse

Savona/Cairo M. Vertice ministeriale sulla vertenza Funivie, alla presenza del vice ministro Edoardo Rixi, degli assessori regionali Benveduti e Sartori, oltre che del commissario straordinario Paolo Emilio Signorini, presidente della Port Authority ligure. In video collegamento i sindacati di categoria e i Comuni di Cairo e Savona.

Nell’ambito del confronto confermata la cassa integrazione fino al 13 dicembre 2023, così come nei prossimi giorni sarà operativo il passaggio gestionale all’Autorità portuale e l’integrazione dei lavoratori: per la giornata di domani, giovedì 12 gennaio, è stato fissato un incontro in Regione per completare la procedura sugli ammortizzatori sociali.

» leggi tutto su www.ivg.it