Illuminazione Galleria Biassa, lavori in corso ma restano senza luce anche le zone abitate

I lavori sulla provinciale 370 nelle scorse ore hanno registrato,anche nelle aree limitrofe e nella zone abitate, un’interruzione di energia elettrica. In quel tratto la Provincia sta proseguendo l’installazione del nuovo impianto di illuminazione di Galleria Biassa sulla Litoranea delle Cinque Terre. In merito al disservizio la Provincia precisa che: “La condizione, indipendente dalle attività o dalla gestione della Provincia della Spezia, ha obbligato all’interruzione temporanea, anche per motivi di sicurezza, delle attività di cantiere che, ripristinata la fornitura elettrica nell’intera area, sono riprese regolarmente. Negli scorsi giorni sono state anche effettuate alcune attività di verifica del nuovo impianto”.

In merito ai lavori nella galleria l’ente aggiunge: “L’intervento prevede l’istituzione di un cantiere stradale e quindi l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, con orario 0.00 – 24.00. In corrispondenza del cantieri di lavoro la ditta esecutrice ha installato la segnaletica e gli opportuni cartelli di preavviso di regolazione del traffico veicolare. Sarà sempre garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento. La ditta incaricata è la Igc Iozzino Costruzioni Generali Srl e Sel Servizi Elettrotecnici Srl”.

