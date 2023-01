Imperia. La professione di “coltivatore di olive taggiasche” è sbarcata su Rai 1 nella trasmissione “I soliti ignoti” condotta da Amadeus ed andata in onda ieri sera. Protagonista della figura ignota da indovinare, come prevede il gioco è stato l’imprenditore imperiese Marco Dominici.

L’imperiese si è descritto in questo modo: “Ho 54 anni e vengo da Imperia. Agli aperitivi so sempre cosa mettere in tavola”.

