Lukic-Nzola attenti a quei due, Spezia sempre battuto con Ghersini

Spezia imbattuto in tre delle quattro sfide contro il Torino in Serie A, ma dopo due vittorie e un pareggio ha perso l’ultima giocata l’anno scorso.

Sono invece quattro i precedenti fra gli allenatori di Torino e Spezia che si affronteranno domenica alle 15.00 nello stadio granata. Juric arriverà alla sfida forte delle due vittorie già ottenute contro il collega che ha invece dalla sua un pareggio e un successo. L’ultimo confronto fra i due è datato 22 novembre 2021 quando i padroni di casa si imposero 2-1 sull’Udinese guidata da Gotti. Per quanto riguarda le squadre invece Juric contro lo Spezia ha ottenuto un pari – alla guida del Verona – e una vittoria lo scorso 23 aprile alla guida del Toro. L’allenatore dello Spezia – che domenica raggiungerà le 100 panchine in Serie A – ha invece perso tre delle quattro sfide contro i granata, vincendo però all’Olimpico per 3-2 nel dicembre 2020 con i friulani. I precedenti sono favorevoli ai piemontesi anche per quanto riguarda la direzione dell’arbitro Ghersini di Genova con il quale lo Spezia ha sempre perso nei quattro precedenti (compreso l’ultimo incontro fra le due squadre) nella massima serie al contrario il Torino, imbattuto in tre delle quattro partite fin qui giocate.

Fra i giocatori infine occhi puntati su Sasa Lukic, già autore di una doppietta lo scorso anno è a un passo dalla 150esima presenza in Serie A, e Mbala Nzola che al Picco segnò due gol agli avversari nella sfida salvezza del maggio 2021. Fra le statistiche che precedono il match, da segnalare come l’aquilotto Holm sia secondo nei cinque maggiori campionati europei solo a Javi Galàn del Celta Vigo per i duelli ingaggiati sulla fascia con gli avversari: 231 per l’aquilotto, 232 per lo spagnolo.

