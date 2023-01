“Lungomare Lerici, progetto costoso e fumoso. E anche questa volta non c’è stato coinvolgimento cittadinanza”

Primo lotto del progetto di riqualificazione del Lungomare Vassallo venerdì in consiglio comunale a Lerici. “E’ evidente che il lungomare e la parte finale della passeggiata necessitino di migliorie, di una risistemazione e di manutenzioni periodiche, ma, come sempre avviene da parte dell’amministrazione lericina, anche questa volta si è proceduto senza mai coinvolgere la cittadinanza in questi “mega progetti”, mai condividendoli e mai ascoltando eventuali indicazioni, né facendo altresì partecipi le minoranze consiliari e i comitati di frazione. E sempre con la scusante che “fa parte del programma” quando sul programma invece, questo come altri temi, è limitato a poche righe generiche”. Così in una nota Emanuele Nebbia Colomba e Bernardo Ratti del gruppo di opposizione ‘Siamo il Golfo dei poeti’. “Il nostro gruppo ha dovuto aspettare due mesi per avere il progetto da parte dei Lavori pubblici – proseguono i consiglieri comunali -, nonostante richieste ufficiali, solleciti, telefonate, segnalazioni a enti di controllo, quando è diritto di qualsiasi cittadino avere risposta in un tempo limitato, maggiormente per un consigliere comunale (solo per i tempi più ristretti di risposta) che ha anche il dovere di vigilare. La risposta è pervenuta il 31 dicembre e solo successivamente al post su Facebook, con qualche disegno, da parte del sindaco”.

“Parliamo di un progetto costoso – continuano -, che ha visto alternarsi incarichi a più professionisti che hanno prospettato diverse soluzioni, ovviamente (avendo lavorato) sempre pagati. Decine di migliaia di soldi pubblici ad architetti, agronomi, ingegneri, incaricati con determine ufficiali, poi cambiati in corsa”, aggiungono Nebbia Colomba e Ratti, che parlano altresì di “un progetto fumoso su cui la stessa Soprintendenza ha chiesto sostanziali integrazioni facendo emergere “perplessità” e costringendo l’amministrazione a “sospendere” la valutazione del progetto nel suo complesso limitandosi al primo lotto (da Piazzetta Tarabotto al pontile)”. E aggiungono: “Viene detto che “il progetto prevede il mantenimento dell’atmosfera e delle caratteristiche preesistenti reinterpretando in chiave contemporanea il linguaggio caratterizzante il contesto”. In che modo, dato che il progetto complessivo non è disponibile, visto che è stata “sospesa” la valutazione nel suo insieme? Difficile un “mantenimento” se anche il resto dei giardini sarà “contemporaneizzato”, e, se anche i vialetti dovessero essere modificati, il contesto paesaggistico muterebbe in maniera sostanziale. Anche l’indicazione di “revisione nel disegno dei giardini” smentirebbe il “mantenimento”: tra l’altro i giardini, che hanno oltre 80 anni, devono mantenere la loro conformazione storica. Così come la variazione della pavimentazione in pietra lavica, l’utilizzo dello stesso asfalto “natura” di Piazza Battisti per alcune zone, l’utilizzo di pietra “dolomia” per i muretti, porteranno, di fatto, a un cambiamento rilevante dell’intera passeggiata. Che potrebbe anche essere migliore, ma sicuramente diversa”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com