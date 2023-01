Migranti, Genova si prepara per possibili sbarchi: allo studio il piano per la prima accoglienza

Genova. Ad oggi non è noto se arriveranno né tantomeno quando. Quel che appare estremamente probabile è che Genova sia destinata a diventare uno dei “porti sicuri” individuati dal Governo per l’approdo delle navi delle Ong che soccorrono i migranti al largo delle coste africane, in alternativa agli scali del Mezzogiorno ormai al collasso. Tanto è vero che oggi in prefettura si è riunito il primo vertice per iniziare a elaborare un piano operativo, in modo che tutto sia già predisposto qualora l’eventualità si presentasse davvero.

“È evidente che, essendo una città portuale, potremmo essere soggetti a una decisione di questo tipo – conferma l’assessore alla Protezione civile del Comune di Genova, Sergio Gambino – e con la Prefettura stiamo mettendo a punto un piano per essere pronti nel caso in cui il ministero dell’Interno dovesse stabilire di scegliere Genova come porto sicuro. Per noi, comunque, non c’è nessun problema, siamo pronti a riceverli e a fare sì che abbiano tutto il necessario per l’ospitalità”.

» leggi tutto su www.genova24.it