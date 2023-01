Motorino a terra sulla Via Cisa, ragazzo in codice giallo al San Bartolomeo

Incidente sulla Via Cisa a Sarzana all’altezza della Pasticceria Sbarbaro. Erano le 18.15 circa di oggi, mercoledì 11 gennaio, quando un ragazzo che procedeva in motorino in direzione Sarzana è finito a terra. Sul posto Polizia locale e Pa di Arcola, che ha portato il giovane in codice giallo al vicino ospedale San Bartolomeo. Gli agenti della Locale hanno gestito il traffico a senso unico alternato e hanno effettuato i rilievi e raccolto gli elementi necessari a chiarire la dinamica del fatto, anche in merito all’eventuale contatto con un’auto. Alle 18.45 il mezzo incidentato è stato portato via dal carrattrezzi. Successivamente il luogo dell’incidente è stato ripulito dall’abbondante olio uscito dal motorino ed è stata ripristinata la viabilità su due corsie.

