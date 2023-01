Nuoto, il 19 gennaio primo seminario sulla Sicurezza organizzato da My Sport Sciorba

Genova. My Sport Sciorba e Mens Sana presentano il Seminario dal titolo “Io posso salvare una vita– La Sicurezza non è mai troppa”. Appuntamento giovedì 19 gennaio alle 15 presso Sciorba Bistrot all’interno del My Sport Village.

Informare e sensibilizzare sulle manovre salvavita. Solidali per salvare vite umane. Linguaggio fruibile a tutti. Questi i tre obiettivi del seminario organizzato a Sciorba, Centro di alta Specializzazione e Formazione della Federazione Italiana Nuoto, riferimento in Liguria per la qualificazione degli Assistenti Bagnanti.

» leggi tutto su www.genova24.it