Pornassio, servizio civile alla Croce Bianca, ecco come fare

Pornassio. C’è tempo fino al 10 febbraio per presentare la propria candidatura al progetto di Servizio Civile Universale proposto dalla Croce Bianca di Pornassio che prevede due posti disponibili per la durata di 12 mesi. Il candidato deve avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, essere cittadino italiano, essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, essere cittadino di un paese extra europeo purché regolarmente soggiornante in Italia e verrà formato sia per quanto riguarda la parte sul campo sia la parte burocratica da formatori Anpas e formatori interni. Inoltre una volta terminato il corso i volontari saranno sempre affiancati durante le loro mansioni dall’OLP (Operatore Locale di Progetto).

Il servizio civile durerà un anno e sarà retribuito con 444 euro mensili per 25 ore settimanali ( minimo 4 ore al giorno) per un totale di 1145 ore annui (minimo 20 ore settimanali, massimo 36 ore alla settimana) ma il volontario non dovrà svolgere attività notturna nella fascia oraria compresa tra le ore 23 alle ore 6 del mattino. Tutte le informazioni al seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it/

