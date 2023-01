Promozione, turno infrasettimanale al Corrent: il live di Carcarese – Praese

Carcare. Turno infrasettimanale per Carcarese e Praese che questa sera scendono in campo per il recupero della 15° giornata, l’ultima del girone di andata. La partita, inizialmente in programma per domenica 18 dicembre, era stata rinviata per inagibilità del Corrent causa neve.

Una partita che non si prospetta per nulla semplice per la Carcarese, al momento 10° forza del campionato, che accoglie al Corrent la seconda in classifica, squadra fin qui imbattuta e che vanta la terza difesa (16 i gol subiti, proprio come i biancorossi) e il terzo attacco del girone A (32 le reti realizzate dai genovesi in 15 partite, mentre solo 14 dai valbormidesi).

