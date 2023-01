Sampdoria, a Firenze si rivedono Colley, Sabiri e soprattutto Winks

Genova. Contrariamente a quanto si poteva pensare, Dejan Stanković, almeno a livello di convocazioni, non sta snobbando gli ottavi di Coppa Italia, che vedranno, domani alle ore 18, la Sampdoria affrontare la Fiorentina, sul campo viola, in una partita secca… e già questo la dice lunga sulla sportività di questa competizione, architettata – qui in Italia – per portare in finale una ‘big’, di modo che le grandi squadre possano usufruire di un posto in più nelle competizioni europee e del relativo denaro che ne consegue.

Sportività vorrebbe, quanto meno, match di andata e ritorno e caso mai – se gli spazi di calendario risultassero insufficienti – che la sfida secca fosse giocata sul campo della più ‘piccola’, per portare il grande calcio anche in periferia.

