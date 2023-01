‘Santa’: bilancio, servizi inalterati senza aumentare le tasse

Dal Comune di Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure approva il bilancio, recuperati un milione di euro di aumenti dei costi senza alzare le tasse. Un bilancio che tiene conto dell’aumento dei costi legati all’energia e al conflitto in Ucraina (quantificabili in circa un milione di euro) ma che riesce a non aumentare le tasse ai cittadini conservando la stessa qualità dei servizi. Questo, in sintesi, il lavoro dell’Amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure, in particolare dall’Assessore al Bilancio Valerio Costa e dagli Uffici comunali, svolto nella compilazione del Dup, documento unico di programmazione, e del bilancio di previsione dell’ente approvati ieri sera in Consiglio comunale, con i soli voti della Maggioranza.

