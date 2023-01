Sestri: gatto prigioniero nel cavedio, salvato dai vigili del fuoco

Un gatto non tanto anziano da lanciarsi dalla finestra nel cavedio, a caccia di chissà qualche animaletto. Ma non più tanto giovane per ritrovare la forza e la strada per tornare a casa. Il felino dal pelo bianco e marrone non si dà per vinto. Probabilmente ha anche appetito. E usa l’unica arma di cui dispone: il miagolio. Lungo, insistente, pietoso, forse straziante per la proprietaria. Siamo a Sestri Levante in via 25 Aprile ed è l’ora di pranzo. Da Chiavari arrivano i vigili del fuoco. Si calano nel cavedio con le scale, raccolgono il gatto che non vedeva l’ora di essere tolto da quell’incomoda situazione. L’ultimo miagolio sembra di ringraziamento. Poi lo attendono l’abbraccio e le gradite crocchette della proprietaria. D’ora in avanti il cavedio sarà un terreno di caccia da evitare.

