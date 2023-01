Universiadi, spedizione azzurra per due atleti del Cus Genova e lo storico presidente Nasciuti

Genova. Da domani al via la XXXI edizione dei FISU Winter World University Games a Lake Placid, negli USA. L’Universiade, massima competizione internazionale sportiva universitaria, torna dunque a quattro anni dall’ultima edizione, andata in scena nel 2019 a Krasnoyarsk, in Russia.

All’evento, in scena in terra americana dal 12 al 22 gennaio, prenderanno parte 50 nazioni e 2.500 tra atleti e tecnici provenienti da tutto il mondo. Sportivi che si sfideranno in 13 discipline diverse tra eventi sciistici e di ghiaccio in una kermesse sportiva internazionale dall’elevato tasso tecnico, in cui prenderanno parte atleti con apparizioni in Coppe del Mondo, Mondiali e anche Olimpiadi nelle rispettive discipline. A Lake Placid si sono già svolti i FISU World University Winter Games con il nome di Universiadi nel 1972 ed inoltre è stata sede dei Giochi Olimpici Invernali nel 1980.

