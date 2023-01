Variabilità diffusa, il sole se n’è già andato ma tornerà domani

Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Nello specifico su Riviera di levante nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata. Alla Spezia oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, è previsto 1mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2668m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare mosso.

