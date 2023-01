Zoagli: “E’ inverno, almeno una tettoia alla fermata del bus”

Da Gian Giacomo Solari, consigliere comunale in Zoagli

Considerati passati i cinque mesi senza la fermata bus AMT dal benzinaio lato Rapallo, e ora definitivamente confermata, si chiede a codesta amministrazione come arredo urbano il posizionamento di una tettoia in plastica come le altre già posizionate in altre fermate, anche in considerazione che siamo in inverno con relative piogge. Detta fermata presumo sia rimasta senza tettoia in quanto quando sono state posizionate le altre sul territorio, l’ecomostro era in costruzione. Con l’occasione sarebbe opportuno anche una rivisitazione di quelle già esistenti o mancanti sul territorio zoagliese. Credo trattasi di spesa non eccessiva per le casse comunali, ma a tutela dei fruitori della fermata più frequentata di Zoagli.

