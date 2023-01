Al Chiabrera di Savona la consegna delle borse di studio di Zonta Club e Famiglia Ragogna

Savona. Lo Zonta Club di Savona, insieme al liceo classico Chiabrera di Savona, organizza per sabato 14 gennaio alle 11.30, presso la biblioteca del liceo Chiabrera, un evento durante il quale verranno consegnate due borse di studio a due studentesse meritevoli del liceo, generosamente offerte dalla famiglia Ragogna, e in particolare dalle figlie Gemma e Laura Ragogna in ricordo dei loro genitori.

Interverranno il dottor Domenico Buscaglia, dirigente scolastico del liceo classico Chiabrera; l’avvocato Giovanni Battista Petrella, presidente del consiglio di istituto; Elisa Di Padova, vice sindaco del Comune di Savona; Roberto Molinaro, vice presidente della Provincia di Savona; Elisa Zanelli, presidente di Zonta Club Savona; la professoressa Rossella Risso, la signora Gemma Ragogna.

Zonta Club of Savona Area fa parte della Area 3 del Distretto 30, è stato fondato nel 1982 ed è membro di Zonta International, una organizzazione mondiale costituita l’8 novembre 1919 a Buffalo da donne che ricoprivano ruoli inconsueti per il tempo in cui vivevano, ovvero da professioniste e non solo madri e casalinghe, con lo scopo di migliorare lo status della donna nel mondo difendendone i diritti attraverso azioni di service e advocacy.

