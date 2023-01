Albenga: possibile chiedere la proroga della concessione per l’ampliamento dei dehors, sconto del 75% sul suolo pubblico

Albenga. Durante il periodo Covid i pubblici esercizi hanno avuto la possibilità di chiedere l’ampliamento dei propri dehors. Il Comune di Albenga aveva anzi anticipato la disposizione poi adottata dal Governo decidendo, passata l’ondata principale del Covid, non solo di mantenere l’ampliamento della concessione di occupazione del suolo pubblico, ma di farlo applicando una riduzione della tariffa del 75%. Oggi tale possibilità è stata prorogata.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Abbiamo deciso di permettere ai pubblici esercizi, non solo di mantenere l’ampliamento di occupazione di suolo pubblico per i loro dehors, ma di farlo applicando una tariffa pari al 25% di quella ordinaria, quindi con uno sconto del 75%. Tale decisione ovviamente va incontro alle attività economiche che, purtroppo, stanno ancora patendo gli strascichi economici lasciati da questo difficile periodo, al contempo riteniamo che questa possibilità abbia reso la nostra città ancora più bella, viva e attrattiva con un ulteriore vantaggio in termini di presenze di turisti, visitatori e cittadini con un ulteriore e conseguente vantaggio per l’intera economia cittadina”.

