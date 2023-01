Albenga. Doppia convocazione per le ragazze dell’Albenga Volley alla Selezione Regionale Femminile 2022/2023, Matilde Perrier e Benedetta Raveta sono infatti state inserite nell’elenco che sabato sosterrà un primo allenamento di selezione presso la Palestra PalaSerteco di Genova.

Un grande palcoscenico per le due Under 16 e per tutta la società ingauna, a dimostrazione del grande lavoro che viene fatto in palestra.

