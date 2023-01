Allerte meteo, emergenze e protezione civile. Chiavari aggiorna le disposizioni da attuare

Chiavari. Da oggi sono in vigore nuovi provvedimenti a tutela della popolazione in caso di allerta ed eventi meteo. Il sindaco Federico Messuti ha firmato le ordinanze di Protezione Civile che aggiornano le misure già adottate dal Comune di Chiavari.

“Le nuove disposizioni sono frutto di opportune valutazioni tecniche in virtù dell’aggiornamento in essere del piano di Protezione Civile – spiega il sindaco Messuti – L’obiettivo è garantire una maggior sicurezza della popolazione in caso di allerte meteo che potrebbero verificarsi sul territorio comunale. Questa iniziativa si inserisce all’interno del potenziamento del sistema locale di Protezione Civile iniziato con il restyling del centro operativo comunale e la collaborazione della scuola Telecomunicazioni F.F.A.A. per le attività di supporto, gestione e pianificazione dei soccorsi durante le emergenze”.

» leggi tutto su www.genova24.it