L’amministrazione comunale di Lerici ha approvato un accordo con Arte La Spezia per interventi di adeguamento e ristrutturazione di sette alloggi sfitti, di proprietà dell’Azienda regionale territoriale per l’edilizia, preliminari all’assegnazione. I sette alloggi si trovano a San Terenzo, in Via Gozzano. L’accordo approvato da Palazzo civico prevede la corresponsione di 100mila euro dall’ente comunale ad Arte per l’esecuzione dei lavori; questo con la sospensione da parte di Arte della riscossione del corrispettivo annuo di 8.322 euro dovuto dal Comune di Lerici per via dell’esistente convenzione siglata tra i due soggetti per la gestione delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica; sospensione che vigerà sino alla copertura dei 100mila euro.

L’articolo Alloggi sfitti a San Terenzo, 100mila euro dal Comune ad Arte per adeguamento e ristrutturazione proviene da Citta della Spezia.

