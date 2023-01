Bagno in mare che vale doppio se in notturna, svelato in anteprima bonus del Fantasanremo

Sanremo. Tuffo nel mare di Sanremo del big in gara al Festival che vale punti doppi se ripreso in notturna. E’ questo il bonus settimanale, finora top secret, che gli organizzatori del Fantasanremo hanno svelato in anteprima a Riviera24 durante il sopralluogo di stasera della Commissione Fif (Federazione italiana Fantasanremo) presso il Palafiori, dove sorgerà, al posto dell’ufficio informazioni turistiche, il famoso bar “Papalina” di Porto Sant’Elpidio, dal nome del gestore del locale in cui è nata l’idea nel 2020 del fantasy game dedicato alla kermesse.

«L’obiettivo che ci siamo posti è arrivare a 1 milione di squadre iscritte prima dell’inizio del Festival 2023», – spiega Giacomo Piccinini, portavoce del Fantasanremo -. «Per favorire l’interazione tra gli artisti e la città, così come concordato con l’amministrazione comunale, abbiamo pensato a molti bonus settimanali che spingeranno i big a fare azioni in giro per Sanremo. Il primo bonus annunciato è quello della corsetta con Gianni Morandi e sono felice di svelarvi in anteprima un bonus non ancora ufficializzato ma che io adoro particolarmente: il cantante che si tufferà nel mare del Comune di Sanremo farà guadagnare 20 punti extra alla squadra di cui è parte. Ho inserito personalmente una postilla a questa regola che se il bagno avviene in notturna il bonus raddoppia».

