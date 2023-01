Calcio, Sampdoria. Contro la Fiorentina ecco l’esordio ufficiale del finalese Lorenzo Malagrida

Finale Ligure. Una serata che, nonostante l’eliminazione, rimarrà comunque nella memoria dell’interessato e degli sportivi locali. Infatti, intorno al 77esimo, durante il match di Coppa Italia tra Fiorentina e Sampdoria ha fatto il suo esordio ufficiale in blucerchiato il finalese Lorenzo Malagrida.

Entrato al posto di Sabiri, il centrocampista 2003 di Calice Ligure ha calcato il campo dell’Artemio Franchi dopo un inizio di stagione passato tra le fila della Prima Squadra. Prima con Giampaolo e ora con Stankovic, lasciandogli una finestra di partita nella gara odierna. La fiducia riposta in lui si percepiva anche dall’impiego nelle amichevoli invernali, ora l’attesa per il giovane calciatore continuare ad essere per l’esordio in Serie A.

