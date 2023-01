Camporosso, revocate le deleghe a Morabito. Parodi (Fai): «Atto contro i frontalieri»

Camporosso. «Il sindaco Gibelli di Camporosso revoca la delega di vice sindaco a Morabito Maurizio. Che questo accada adesso mi fa pensare.

Morabito ha lavorato con me ed è stato un aiuto fondamentale per ottenere la riduzione delle imposte ai pensionati frontalieri e lo sta ancora facendo dietro l’aumento del bonus per i lavoratori. La vigilia della legge l’abbiamo passata a seguire le commissioni e fino alle tre di notte su WhatsApp a incrociare i dati. C’è più di un dubbio che ci sia una manovra politica proprio dietro a questo. Del resto non è un segreto il colore politico del sindaco. Sono gli stessi che ci hanno votato contro». Lo dichiara il segretario del Fai (Frontalieri Intemelii) Roberto Parodi, in merito alla revoca delle deleghe da assessore e dell’incarico di vicesindaco a Maurizio Morabito.

«In previsione delle prossime amministrative a Camporosso è chiaro che (Morabito, ndr) sia diventato scomodo – aggiunge Parodi -. Voglio inoltre ricordare al sindaco che se lui occupa quel posto lo deve proprio a Morabito con gli oltre 1100 voti presi. Questo è un affronto a tutti i lavoratori e pensionati frontalieri di Camporosso, seconda città per numero di abitanti della categoria. Questo è un atto proprio contro questa categoria».

