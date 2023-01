Mercoledì sera perfetto per la Carcarese. La formazione biancorossa non aveva ancora vinto in casa in questo campionato. Il tanto atteso successo è arrivato contro la Praese, squadra che insieme al Pietra Ligure capolista è candidata alla vittoria finale. Tra l’altro, i genovesi non avevano ancora perso in questa stagione.

