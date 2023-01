Chiesta commissione su intitolazione a Mahsa Amini: “Posizione Società storia patria in contrasto con quella degli Esteri”

Con formale comunicazione il capogruppo di maggioranza Marco Muro ha chiesto alla presidente del consiglio comunale di Lerici, Luisa Nardone, la convocazione di una commissione capigruppo urgente per discutere i passi da compiere per ribadire l’istanza di intitolazione della rotonda in località Bagnara, a San Terenzo, a Mahsa Amini; iniziativa promossa da una mozione approvata dal consiglio comunale questo autunno e che recentemente ha ricevuto parere negativo da parte della Prefettura sulla scorta del parere formulato dalla Società ligure di storia patria.

“La mozione richiedeva l’intitolazione della rotonda a Mahsa Amini quale simbolo degli uomini e donne che hanno dato la vita per la difesa della libertà e dei diritti civili”, ricorda Muro, sottolineando che dalla presentazione del testo “la situazione in Iran si è ulteriormente aggravata con l’aumento della repressione e con la condanna a morte di numerosi manifestanti, eventi che sono stati condannati da parte di tutti gli stati democratici e hanno fatto decidere per l’inasprimento di sanzioni economiche. La protesta ad oggi prosegue con ampia partecipazione di tutti i ceti sociali ed ha assunto un chiaro carattere di affermazione dei diritti e di contrasto verso condotte repressive della valorizzazione della personalità collettivamente dei singoli. E sempre più le istituzioni nazionali e internazionali stanno prendendo posizione nei confronti del governo iraniano. La stessa posizione della Società Ligure di Storia Patria, alla luce dell’evoluzione dei fatti, merita un ripensamento anche perché, oggi, in contrasto con le condivisibili posizioni assunte dal nostro Ministro degli Esteri volte ad affermare la piena legittimità delle manifestazioni pacifiche della popolazione e, di contro, la ferocia della repressione in atto”.

