Corso antincendio con Confcommercio

Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia apre le iscrizioni al corso di antincendio basso rischio e anche per l’aggiornamento del corso antincendio basso rischio. Martedì 24 gennaio 2023, dalle 14 alle 18, si svolgerà il corso antincendio basso rischio. Il corso, della durata di quattro ore, avrà luogo nella sede di Seprin, in località Lagoscuro, a Vezzano Ligure.

Un altro corso antincendio basso rischio avrà luogo giovedì 26 gennaio 2023 e avrà una durata di quattro ore: dalle 14 alle 18.

Aperte anche le iscrizioni al corso di aggiornamento antincendio basso rischio livello I. L’aggiornamento avrà luogo martedì 7 febbraio 2023 e avrà una durata di due ore: dalle 15 alle 17. Gli interessati possono contattare la responsabile Laura Ghini, inviando una mail a: ghini@confcommerciolaspezia.it oppure telefonando al numero 0187 5985133

