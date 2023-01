Dalle aiuole d’artista ai cimiteri come parchi fioriti, ecco ‘Lerici città giardino’

Si chiama ‘Lerici città giardino’ ed è un “piano/programma del verde finalizzato a una gestione consapevole del verde e dell’arredo urbano orientato a trasformare il decoro urbano ed extraurbano in uno strumento di animazione, marketing e promozione territoriale”, come spiega la delibera con cui l’amministrazione comunale di Lerici ha approvato il progetto stesso, opera dall’arch. Ivano Pepe, responsabile dei Lavori pubblici. “Un programma di sensibilizzazione – informa la delibera – che coinvolge in primo piano la gestione del verde pubblico ma che si pone l’ambizioso obiettivo di coinvolgere i privati in azioni di partenariato finalizzare a rendere bello e sostenibile il territorio del comune di Lerici nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio e nella ricerca e tutela costante della bellezza”. ‘Lerici città giardino’, si legge ancora, “prevede innanzitutto la redazione di un Piano del verde predisposto dall’arch. Ivano Pepe, responsabile dei Lavori pubblici, con l’ausilio di progettisti del verde e tecnici agronomi specializzati”.

La programmazione degli interventi avverrà sviluppando una serie di programma tematici. Questi quelli ad oggi individuati, così come descritti in delibera:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com