Disposti i funerali di Giovanni Pieroni, il giovane spezzino morto sulle piste da sci di Aprica

Il corpo di Giovanni Pieroni è stato restituito alla famiglia ed è stato dato il nulla osta per i funerali che si terranno domani, 13 gennaio, nella chiesa di Santa Maria Assunta alla Spezia. Giovanni riposerà nel cimitero di Pieve di Zignago. Il giovane architetto spezzino, 29 anni, è morto in un tragico incidente sugli sci avvenuto ad Aprica andandosi a schiantare contro un cannone spara neve. In un primo momento le esequie erano state programmate, ma dopo che la Procura di Sondrio ha richiesto l’autopsia erano state sospese e i manifesti coperti.

Quest’oggi è comparso un altro manifesto che comunica la nuova data dei funerali. La morte del giovane e brillante architetto, che da anni lavorava a Milano, ha scosso profondamente la comunità spezzina. L’incidente risale al pomeriggio di sabato scorso, 7 gennaio, quando il giovane si trovava in compagnia di un amico e della famiglia. Nella discesa della pista di Aprica, per dinamiche che accerteranno le indagini tutt’ora in corso, il ragazzo ha perso il controllo degli sci finendo contro il cannone spara neve.

