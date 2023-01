Eccellenza, Finale alla ricerca di una vittoria che manca da ottobre. Belvedere: “Credo nella squadra”

Finale Ligure. Dopo una seconda parte di 2022 decisamente complessa, l’avvio annuale della squadra finalese può far tornare un mezzo sorriso all’ambiente. Il pareggio contro l’Imperia, reduce dalla vittoria della Coppa Italia, potrebbe rappresentare una sorta di segnale per poggiare le basi di una ripartenza.

Ma per farlo il Finale ha bisogno di ritrovare la confidenza con i tre punti. L’ultima vittoria risale all’ottava giornata, quella giocata in casa contro la ForzaECoraggio, battuta 2-1 con Flavio Ferraro in panchina. Da quel momento è arrivato un solo punto in ben tre mesi di partite, una tremenda crisi di risultati. Domenica contro la Sestrese inizia il girone di ritorno e, per poter continuare a rimanere fortemente in corsa, sembra chiaro ci sia un unico risultato da ricercare.

