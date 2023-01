Il ds del Venezia: “Contatti con lo Spezia per Wisniewski in fase embrionale”

Quello di Przemyslaw Wisniewski è uno dei nomi osservati con maggiore interesse in casa Spezia in ottica futura. Il difensore centrale del Venezia è nella lista dei candidati di colui che sarà chiamato a raccogliere l’eredità di Jakub Kiwior, quando il difensore centrale verrà ceduto.

Wisniewski è un’idea delle Aquile, ma a quanto pare non immediata. A confermarlo è ora il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, che nel pomeriggio di oggi ha parlato della trattativa con il club bianco per il difensore classe 1998: “Per Wisniewski c’è un’opportunità, ma aspettiamo e vediamo”, spiega il ds dei lagunari. “C’è stato qualche contatto ma la situazione in realtà è ancora embrionale”.

