Analgesici, antibiotici e antinfiammatori. Una richiesta costante e massiccia che nell’ultimo periodo ha prodotto una situazione complessa: la carenza nei cassetti e tra gli scaffali delle farmacie.

Un problema che comunque, in questi giorni, andrà via via a risolversi ma che ha reso necessario a livello regionale un confronto e la produzione di una specie di “vademecum” diffuso da Alisa.

Per comprendere meglio la situazione nello Spezzino, Città della Spezia ha contattato la dottoressa Elisabetta Borachia presidente di Federfarma Liguria La Spezia: “Il problema c’è stato ed è in via di soluzione. Non va fatto alcun tipo di allarmismo – spiega – perché a nessuno è stata negata la terapia, a maggior ragione nelle situazioni più delicate e per le categorie più fragili”.

La carenza potrebbe essere dovuta a molteplici fattori: l’assenza per quasi due anni delle influenze comuni che sono tornate a circolare dopo lo stop all’utilizzo delle mascherine e una richiesta di determinati farmaci più alta rispetto alla produzione.

“Nei casi di indisponibilità ci siamo attenuti e continueremo a seguire la linea di fornire farmaci equivalenti o generici, con forma farmaceutica e dosaggio disponibili. In questo modo le terapie sono state garantite comunque. I farmacisti – conclude Borachia – sono sempre al fianco del cittadino e sarà nostra premura accompagnarli in questo percorso. Bisogna agire anche usando il buonsenso, seguendo il consiglio di persone formate per dare un servizio fondamentale come quello rappresentato dalle farmacie”.

L’articolo Mancano i farmaci, Borachia: “Il problema c’è stato ma è in via di risoluzione. A nessuno è stata negata la terapia” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com