Liguria. Le regioni settentrionali rimangono esposte a correnti nord-occidentali, sulla Liguria ci attendono giornate variabili.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 12 gennaio avremo al mattino innocue velature in transito su tutto il territorio regionale. Nel corso del pomeriggio stratificazioni medio-alte in intensificazione e, verso sera, è atteso un aumento della nuvolosità bassa ad iniziare dalla fascia costiera del savonese, in successiva estensione verso levante.

