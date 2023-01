Dal Comune di Monterosso

In seguito alle riduzioni adottate in fase pandemica, il Comune ha appreso che sarebbero previste riaperture e modifiche per diversi uffici postali su tutto il territorio nazionale. Pertanto, anche Monterosso al Mare sollecita nuovamente un progressivo ampliamento dell’orario di apertura della Filiale Poste Italiane, che dovrebbe essere di 6 giorni settimanali, da lunedì a sabato, come era stato sino alla primavera del 2020.

» leggi tutto su www.levantenews.it